N İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - N ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve babalar bebek isimleri araştırmalarını sürdürüyor. Bu heyecanlı süreçte çocuklarının hayatları boyunca bu ismi taşıyacakları olmasından ötürü seçici davranmak isteyenler aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasına dikkat ederken ismin modern ve popüler olmasını da istiyor. Bu kapsamda; "N ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte N İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
N İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
N HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Nabi: Yüksek, yüce, haber veren
- Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
- Nadi: Bağıran, haykıran, nida eden
- Nadir: Ender, az bulunur, seyrek
- Nafi: Yararlı, faydalı
- Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen, sözü etkili olan gibi anlamları vardır.
- Nahit: Venüs, Zühre yıldızı
- Nail: Ele geçiren, muradına eren
- Naim: Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır.
- Naki: Temiz, çok ince ve zarif
- Namal: Ün al, adını duyur
- Namık: Yazar, yazan kişi
- Nami: Tanınmış, ünlü şöhretli
- Nara: Haykırma, söylenme
- Nart: Yürekli, yiğit
- Narter: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
- Nasip: Birinin önceden alnına yazıldığına inanılan şey, kısmet
- Nasreddin: Yardımcı, imdada yetişen
- Nasuh: Öğüt veren.
- Naşit: Şiir söyleyen, şiir okuyan
- Nazım: Düzenleyen, tanzim eden
- Nazif: Temiz, güzel
- Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli
- Nebi: Mesaj ileten, haberci
- Necat: Kurtuluş, selamet
- Necati: Kurtuluşa ermek
- Necdet: Güçlü ve korkusuz, kahraman, yiğit kişi demektir.
- Necip: Soyu temiz, cömert
- Necmeddin: Dinin yıldızı.
- Necmettin: Dinin yıldızı.
- Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait
- Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş
- Nedret: Az bulunurluk, seyreklik
- Nehar: Gündüz
- Nejat: Soy, asıl, hesap
- Nergiz: Sarı beyaz açan soğanlı bir çiçek
- Nerim: Cesur, yiğit, pehlivan
- Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar
- Nesren: Nesir olarak, düz yazı olarak yazılan yazıya denir.
- Neşat: Sevinç, neşe, şenlik, keyif
- Neşet: Yetişme, meydana gelme
- Nevfel: Deniz, derya
- Nevşah: Dal anlamındadır bunun yanında yeni bitmiş geyik boynuzu olarak da bilinir
- Nevzat: Yeni doğmuş çocuk
- Neyyir: Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş
- Nezih: Temiz, pak, seçkin
- Nezir: Birini doğru yola (Sıratı Müstakim'e) yöneltmek için Allah'ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak
- Nihad: Yaradılış, kişilik
- Nihat: Tabiat, huy
- Niyazi: Yalvarma, yakarma
- Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural
- Nizamettin: Dinin düzeni, tertibi
- Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili
- Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi
- Nuh: Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı
- Numan: 1. Kan 2. Gelincik
- Nurbay: Aydınlık saçan erkek
- Nurer: Aydınlık saçan yiğit
- Nurettin: (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur
- Nuri: Işıklı, ışıktan geleni
- Nurlan: "Işıklan, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad
- Nurseza: Nura, ışığa ve aydınlığa layık
- Nurşat: Nura boğulmuş
- Nurtaç: Nurlu taç taşıyan
- Nurullah: Allah'ın nuru anlamında
- Nusret/ Nusred: Tanrı yardımı
- Nuyan: Soylu kişi, noyan
- Nüvit: İyi haber
- Nüzhet: Zevk, keyif, istek, tat, eğlence, sevinç
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