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Giriş Tarihi: 23.8.2021 21:28 Son Güncelleme: 23.8.2021 21:29

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Nişantaşı Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 106 öğretim elemanı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre adaylar başvurularını Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul yapabilirler.

İlan Başlama Tarihi : 23 Ağustos 2021

Son Başvuru Tarihi : 6 Eylül 2021

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 7 Eylül 2021

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul) : 9 Eylül 2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 10 Eylül 2021

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının

Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

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Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
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