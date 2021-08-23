Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre adaylar başvurularını Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul yapabilirler.
İlan Başlama Tarihi : 23 Ağustos 2021
Son Başvuru Tarihi : 6 Eylül 2021
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 7 Eylül 2021
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul) : 9 Eylül 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 10 Eylül 2021
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının
Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr
İrtibat numarası: 0212 210 10 10
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