O-Ö İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – 0-Ö ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

"0-Ö ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arayan anne baba adayları için en heyecanlı süreç, bebeklerine verecekleri isimlerin araştırılmasındaki dönem oluyor. Erkek bebek bekleyen anne babalar, çocuklarına verecekleri ismin aynı zamanda modern, sıra dışı, özel ve anlamlı olmasına önem gösteriyor. Peki; 0-Ö ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; O-Ö İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
O-Ö İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
O-Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Öcal: Öç almaktan, intikal alan
- Ögeday: Çok akıllı, bilgili, Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu
- Öğünç: Övünülecek şey, kıvanç, övünç
- Öğüş: Torun; çok; övme biçimi, övüş
- Öğüt: Birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz
- Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
- Ökkeş: 1. Erkek örümcek 2. Bir dağ adı
- Ökmen: Akıllı, zeki
- Ökmener: Akıllı, yiğit
- Öksel: Akılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal
- Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
- Öktemer: Yürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit
- Ökten: Güçlü, yiğit
- Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü
- Ömür: Dünya üzerinde yaşanan sürenin toplamına verilen addır.
- Ömürcan: Yaşam boyu süren dostluk
- Önal: Daima önde olmak
- Önalan: Önce davranan, önde giden, başa geçen
- Öncel: Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
- Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
- Öncüer: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
- Önder: Lider, yönetici, şef
- Öndersarp: Ulaşılması zor lider
- Önel: Bir işin yapılması için verilen süre
- Önem: Bir şeyin nitelik ya da nicelik yönünden değeri olma durumu, değer
- Öner: (ilk ya da ikiz doğumda önce doğan çocuk için) önde gelen yiğit Önde giden erkek
- Öngör: Önceden gör, ilerde olacakları sez
- Öngören: Önceden gören, önceden kestiren
- Öngün: Önemli bir günün ya da bir bayramın öncesindeki gün, arife
- Önol: Önderlik et
- Önsel: Hiçbir denemeye dayanmadan, yalnızca akıl yordamıyla
- Önsoy: Önde gelen soy
- Önumut: Önde gelen umut, ilk umut
- Örsal: Örs gibi sağlam, oturaklı
- Örsan: Yüce adı olan
- Örsel: Örs gibi sağlam el
- Örskan: Sağlam kan, örs gibi sağlam kan
- Ötün: İstemek, dilemek, arzu etmek
- Över: Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir
- Övüş: Birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, övme biçimi, övme yolu
- ÖvgüÖvmek için söylenen güzel söz, övme21
- ÖvgünÖvülen kimse13
- ÖvülBaşkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin9
- ÖvünKendi kendini öv, kendini yücelt5
- ÖvünçBir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç23
- Öymen: Uğurlu, talihli
- Öz: Bir kimsenin benliği, içsel varlığı; bir şeyin temel öğesi (mecaz olarak) ana nokta, can alıcı nokta
- Özak: Özü ak, özü beyaz, ak öz, beyaz öz
- Özakay: Özü ak ay, özü beyaz ay
- Özalp: Özü yiğit, öz yiğit
- Özbay: Özü zengin olan
- Özal: Özü kırmızı, özü al renkte, gerçek al
- Özarı: Özü temiz özü arı
- Özay: Özlü, özü ay gibi aydınlık olan
- Özbek: Güçlü, cesur
- Özben: Soyluluk ve asalette öz
- Özbilen: Herşeyin özünü bilen, az ama öz bilen
- Özbilge: Özce bilge kişi, özü bilge
- Özbilir: Her şeyin özünü bilir
- Özcan: Candan, içten
- Özdal: Dal gibi kimse, özü değerli
- Özden: Soyu temiz olan
- Özdener: İçtenlikli davranan, kimse; soyca temiz yiğit
- Özberk: Özü sert, özü sağlam
- Özbey: Özü Bey olan
- Özbilgin: Bilgin kimse, özce bilgili kimse
- Özbir: Özü sözü bir, doğru özlü
- Özçelik: Özü çelik olan kimse, sağlam özlü
- Özçetin: Özü çetin olan kimse, çetin kimse
- Özçevik: Hemen durum alabilen kimse, çevik kimse
- Özdeğer: Değerli kimse, özü değerli
- Özdem: İçsel varlığım olan özü demir olan, demir özlü
- Özdemir: Gerçek, özlü demir
- Özdilek: İçten dilenen şey, içsel dilek
- Özdil: Özü dilli, tatlı dilli
- Özdinç: Dinç kimse, özü dinç
- Özdoğa: Özce doğaya benzeyen kimse
- Özdoğal: Özce doğaya uygun, doğal kimse
- Özdoğan: Özce şahin gibi olan kimse
- Özdoğru: Doğru kimse, özü doğru
- Özduru: İçsel varlığı duru kimse, temiz kimse
- Özdurul: İçsel varlıkça durulaş, özünü durulaştır, duru özlü ol
- Özek: Ağacın, bitkinin içi, özü, çalışkan, güç, soluk, nefes, okla Boyunduruğu birbirine bağlayan demir
- Özel: Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan
- Özer: Özü er olan
- Özercan: Özce erkek olan sevgili kimse, yiğit ve sevgili kimse
- Özerdal: Özce yiğit ve dal gibi kimse
- Özerdem: Özce erdemli kimse, özce iyilikçi, alçak gönüllü kimse
- Özerk: Kendi kendini yöneten
- Özerkin: Özgür kimse, özerk kimse
- Özerol: Özce yiğit ol
- Özertan: Özce şafak vakti gibi olan
- Özertem: Özce erdemli kimse, iyilikçi, alçak gönüllü
- Özen: Dikkat, heves, itina
- Özenç: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
- Özge: Başka, ayrı; başka bir yaradılış ve huyda olan; iyi, güzel; Cana yakın, sıcakkanlı
- Özgen: Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür
- Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
- Özgül: özü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan
- Özgün: Orijinal, diğerlerine benzemeyen
- Özgünay: Hiç kimseye benzemeyen ve Ay gibi kimse
- Özgür: Serbest, hiçbir koşula bağlı olmayan
- Özlem: Bir kimseyi ya da sevilen bir şeyi görme isteği, göreceği gelme
- Özlen: Kendini özlet, özlenilecek biri ol; kaynak; küçük dere; ağaç kökü
- Özler: Göreceği gelir, hasret çeker
- Özsel: Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
- Özgebay: Yaradılışça başka ve zengin kimse
- Özgeer: Yaradılışça başka olan yiğit
- Özgenalp: Özgür yiğit
- Özgenç: Genç kimse, özce genç
- Özgener: Özgür yiğit
- Özger: Özge er, başka er, özge yiğit
- Özgun: Benzersiz, ayrı, başka
- Özgüç: Özü güçlü
- Özgüleç: Güler yüzlü kimse, özü güleç
- Özgüner: Hiç kimseye benzemeyen yiğit
- Özgüneş: Güneş gibi kimse, özü güneş
- Özgürcan: Özgür kimse, başkasının kölesi olmayan can, hür can
- Özgürel: Özgürce iş gören el
- Özgüven: İnsanın kendine inanma duygusu, insanın kendi özüne duyduğu güven
- Özhan: Han soyundan gelen
- Özinal: Özü inanç verici
- Özinan: Özü inandırıcı
- Özkan: Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen
- Özkaya: Özü kaya, özü sağlam
- Özker: Sağlam, sağlıklı, er; temiz yürekli yiğit, özger; iyilikçi; yardımsever
- Özkut: Uğurlu kimse, özü kutlu
- Özkutay: Uğurlu Ay gibi kimse, özü uğurlu
- Özkutlu: Özü uğurlu, kutlu kimse
- Özlek: Toprağın özlü, verimli yeri; zaman; doğaüstü güç
- Özlü: Özü olan, öz bölümü çokça olan; özleşmiş olan; içten gerçek
- Özlüer: Özü olan yiğit
- Özmen: Özlü kimse, içten kimse
- Özmuştu: Özü müjde olan kimse
- Özmut: Mutluluk veren
- Özoğuz:Tam Oğuz olan
- Özok: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
- Özol: Bir şeyin en güçlü bölümü ol
- Özozan: Özü olan kimse, şair kimse
- Özönder: Gerçek önder olan kimse
- Özpeker: Özü sağlam yiğit
- Özpolat: Özü çelik gibi yiğit
- Özsoy: Özü temiz, soylu kimse
- Öztan: Gerçekşafak
- Öztaş: Özü taş, taş gibi sağlam kimse
- Öztek: Eşi benzeri olmayan kimse, özü tek olan
- Öztekin: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
- Öztimur: Özü demir olan, öz demir
- Öztin: Gerçek ruh, öz ruh
- Öztiner: Gerçek ruh olan yiğit
- Öztok: Herşeye doymuş kimse, özü tok
- Öztuna: Gerçek Tuna Irmağı
- Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
- Öztürk: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk
- Özüak: Temiz özlü kimse
- Özüdoğru: Doğru kimse, doğru özlü
- Özüpek: Sağlam kimse
- Özütok: Herşeye doymuş kimse
- Özveren: Kendi özünden veren kimse,özverili
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- Oben: Erkek deve, o benim.
- Obuz: Su gözesi, göze kaynak.
- Oflaz: Güzel, iyi, sevilen.
- Ogan: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit.
- Ogün: O bilinen gün, hayatımızın değiştiği gün.
- Oğulcan: Can oğul.
- Oğultekin: Biricik oğul, şehzade.
- Oğuz: 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu.
- Okan: Akıllı, anlayışlı, öğrenen.
- Olca: Savaşta ele geçirilen mal.
- Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih.
- Onat: Özenli, düzgün.
- Onur: Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum.
- Onuray: Onurlu ve Ay gibi güzel.
- Oray: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay.
- Oskay: Neşeli, şen, sevinçli.
- Osman Tahir: Bir tür kuş ya da ejderha.
- Oytun: Kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal.
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