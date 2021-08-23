Oğuzhan Doğan denizde pitbull saldırına uğrayarak can vermişti: Köpeğin sahibi konuştu

'BAŞTA ŞAKA YAPIYOR SANDIK'

Ailenin şikayetinin ardından köpeğin sahibi olan Yusuf K., alınan ifadesinde '20 Ağustos günü saat 15.30 sıraları Oğuzhan beni sahile çağırdı. Ben de köpeğimi alıp gittim. Yanımızda ortak arkadaşımız da vardı. Bir süre sonra köpeğim denize girince Oğuzhan da peşinden girdi. Sonrasında Oğuzhan denizin içinden 'Yusuf köpeği al' diye bağırdı. Ben de köpeği çağırarak onu sudan aldım. Oğuzhan yüzmeye devam ettikten 5 dakika sonra el kol hareketleri yapmaya başladı. Başta şaka yapıyor sandık ama suda görünmeyince boğulduğunu düşündük. Onu kurtarmak için suya atladım ama olduğu yere gittiğimde dibe batmıştı. Ardından köpeğim de atlayınca onu çıkarmak için geri döndüm' şeklinde konuştu.