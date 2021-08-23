Oğuzhan Doğan denizde pitbull saldırına uğrayarak can vermişti: Köpeğin sahibi konuştu

Pendik'te 21 Ağustos tarihinde yaşanan korkunç olayda 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan' 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında bulunan pitbull cinsi köpek, Oğuzhan Doğan'ı denizde yüzdüğü sırada suya atlayarak ısırdı. Köpeğin sahibi Yusuf K., denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkarıp olay yerinden uzaklaşırken denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atlasa da Oğuzhan Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ACILI AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından dalgıçlar tarafından çıkarılan talihsiz gencin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesinin ardından defnedildi. Acılı aile, Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını söyleyerek şikayetçi oldu.
'BAŞTA ŞAKA YAPIYOR SANDIK'
Ailenin şikayetinin ardından köpeğin sahibi olan Yusuf K., alınan ifadesinde '20 Ağustos günü saat 15.30 sıraları Oğuzhan beni sahile çağırdı. Ben de köpeğimi alıp gittim. Yanımızda ortak arkadaşımız da vardı. Bir süre sonra köpeğim denize girince Oğuzhan da peşinden girdi. Sonrasında Oğuzhan denizin içinden 'Yusuf köpeği al' diye bağırdı. Ben de köpeği çağırarak onu sudan aldım. Oğuzhan yüzmeye devam ettikten 5 dakika sonra el kol hareketleri yapmaya başladı. Başta şaka yapıyor sandık ama suda görünmeyince boğulduğunu düşündük. Onu kurtarmak için suya atladım ama olduğu yere gittiğimde dibe batmıştı. Ardından köpeğim de atlayınca onu çıkarmak için geri döndüm' şeklinde konuştu.
'2-3 DAKİKA İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDU'
Olay günü Oğuzhan Doğan'la birlikte olan görgü tanıkları olay günü sahildeyken Oğuzhan'ın köpeğin sahibi Yusuf K.'yı çağırdığını, Y.K.'nın yaklaşık yarım saat sonra geldiğini, Oğuzhan'ın köpekle birlikte yüzmek istediğini, denizdeyken bir süre sonra 'Yusuf köpek beni ısırıyor' diye bağırdığını, ardından Yusuf K.'nın köpeği çağırarak sudan çıkardığını, Oğuzhan'ın 2-3 dakika sonra çırpındığını ve battığını, arkadaşını kurtarmak için suya atladığı fakat arkadaşını bulamadığını, ardından da ambulans ve polisin geldiğini belirtti.