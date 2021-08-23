İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı;"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.