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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:38

Orman işçisi tomrukların altında kaldı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Orman işçisi tomrukların altında kaldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde orman işçisinin üzerine tomruk düştü. Arkadaşları tarafından tomruğun altından çıkartılan talihsiz adam, ağır yaralanırken olay yerine gelin ambulans helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

Kazdağları eteklerinde bulunan Karıncalı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; orman işçisi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki Sadık Çarıkçı iddiaya göre kesilen tomrukların istiflenmesi sırasında kayarak yuvarlanan bir tomruğun altında kaldı.

ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Tomruğun altında feci şekilde yaralanan Çarıkçı'nın imdadına arkadaşları yetişti. Çarıkçı'yı tomruğun altından çıkarmayı başaran arkadaşları durumu hemen Jandarma'ya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HELİKOPTER AMBULANS GELDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sadık Çarıkçı'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından talihsiz adamı Yeşilköy Köyü'ne götürdü. Ağaç deposuna inen ambulans helikoptere taşınan Çarıkçı, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç adamın durumunun ciddiyetini korudu belirtildi.

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Orman işçisi tomrukların altında kaldı
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