P İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – P ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

"P İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri" anne baba adayları tarafından merak ediliyor. Erkek bebek bekleyen ebeveynler, bebeklerine en güzel ve en özel ismi seçerken dikkat etmek istiyor. Hayatları boyunca bu ismi taşıyacaklarından ötürü seçici olan anne babalar aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasına özen gösteriyor. Peki; P ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte P İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
P İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
P HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Pakalın: Temiz, şerefli
- Pala: Kısa, geniş kılıç
- Pamir: Yüksek dağlık külle
- Par: Çeşme; bahçe, gül bahçesi, alev
- Pars: Yırtıcı bir hayvan
- Pasin: Eski bir Türk oymağının adı
- Paşa: Bir askeri unvan / ağabey, erkek kardeş
- Paydaş: Eşit pay alanlarından her biri
- Pehlivan: Güreşçi
- Pekak: Çok beyaz
- Pekalp: Güçlü yiğit, sert yiğit, pek yiğit
- Pekcan: Dayanıklı
- Pekçetin: Çok çetin; çok güç
- Pekdeğer: Çok değer, değeri çok
- Pekdemir: Sağlam, dayanıklı, demir
- Pekel: Güçlü el
- Peker: Güçlü kişi
- Pekin: Kesin bilinen
- Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit
- Pekintürk: Kuşkuya yer olmayacak denli Türk, kesinlikle Türk
- Pekkan: Güçlü kan, sağlam kan, dayanıklı kan, sert kan
- Pekol: Sağlam ol, dayanıklı ol, sert ol, pek ol
- Pektaş: Sağlam taş
- Pektürk: Sağlam Türk, dayanıklı Türk, pek çok Türk, tam Türk
- Pekün: Sağlam san, sağlam ün
- Perk: Güçlü, sert
- Peyami: Haberle ilgili, haber veren
- Peyda: Hemen, acil
- Peyman: Yemin etmek, Ant içmek
- Pirhan: Yaşlı hükümdar
- Pivan: Ölçü, ölçülü, ölçme, kıyaslama
- Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir
- Polatalp: Çelik yiğit
- Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan
- Polatkan: Çelik kan, sağlam kan
- Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar
- Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah
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