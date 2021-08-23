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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Parke taşıyla soygun yaptı

ABBAS ÇAKAR
Parke taşıyla soygun yaptı

Kocaeli’nde müşteri kılığında kuyumcuya giren hırsız işyeri sahibinin yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çaldı. Polis operasyonla hırsızı İstanbul’da yakaladı

Olay, önceci dün Dilovası'ndaki Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Kuyumcunun çıkardığı altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki poşette bulunan parke taşını çıkararak kuyumcunun yüzüne vurdu. Daha sonra elindeki altınlarla dükkandan kaçan zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının S.G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası İstanbul'da yakalanan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Parke taşıyla soygun yaptı
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