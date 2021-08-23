PKK’ya cezaevi operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Marmara Bölgesindeki cezaevlerinde PKK/KCK terör örgütünden hükümlü veya tutuklu bulunan ve örgüt irtibatını devam ettiren şahıslara finansman sağlayanlar tek tek tespit edilmişti. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden 28'i yakalanmıştı.

CEZAEVİ KAYITLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12 cezaevi ile yaptığı yazışmalar sonucunda cezaevinde ele geçen dokümanlar, para yatırma makbuzları, şahısların cezaevi idaresine vermiş oldukları açlık grevi dilekçeleri ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik dilekçeler incelendi. Sistematik ve düzenli bir şekilde en az 3 şahsa, herhangi bir akrabalık ya da vasilik gibi hukuki ilişki olmayan örgüt mensuplarını fonlayanlar hakkında "terörizmin finansmanı" suçu kapsamında işlem yapıldı.

SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine çıkarıldı. Şüpheliler, savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 24 şüpheliden 18'inin tutuklanmasını talep etti.

İTİRAFÇI OLDULAR

Cezaevindeki PKK'lılara yatırdığı parayı makul şekilde açıklayan veya etkin pişmanlıkta bulunup itirafçı olanlar ile yaş durumu göz önüne alınan toplam 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜTTEN KOPMALARINI ENGELLEMEK İÇİN

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını önlemek ve tutuklu örgüt üyelerini cezaevlerinde örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitmek amacıyla faaliyet yürüttüğü belirlenmişti. Bölücü terör örgütünün "İdeolojik Alan Merkezi"ne bağlı "İç ve Dış Koordinasyon" olmak üzere "Cezaevi Yapılanması" oluşturulduğu tespit edildi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz cuma günü dört ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı.