Polisten kaçak avı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente şehirlerarası yolcu otobüsüyle kaçak cep telefonu getirileceği bilgisi aldı. KOM ekipleri istihbarat üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada otobüs durduruldu.

316 KABLOSUZ KULAKLIK

Otobüste yapılan aramada bagajında paketler halinde 103 akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis telefonlara el koydu. Kaçakçılık ekipleri ayrıca Seyhan ilçesi Şehit Bülent Angın Bulvarında bir iş yerinde de kaçak ürün bulduğu bilgisini aldı. KOM polisi söz konusu iş yerine yaptığı baskında 316 kaçak kablosuz kulaklık ele geçirildi. Polis her iki olayda iki zanlıyı yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.