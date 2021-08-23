Prim borcu olanları uyarı

Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde (HGC) düzenlediği basın toplantısında konuşan Bal, 7226 sayılı kamu alacaklarının yapılandırılmasının geneli kapsadığını belirterek, "Burada Sosyal Güvenlik kurumumuza ait prim borçlarının yapılandırılması ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Yapılandırma kapsamı içerisinde Sosyal Güvenlik Prim borçlarından işçi alacaklarımız, işveren alacaklarımız, Bağ-Kur prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları, isteğe bağlı sigortaların prim borçları,, bunun yanında belediyelerin spor kulüplerinin prim borçları ve Bağ-Kurlularımıza ait ihya prim borçları olmak üzere genel bir kapsamda özetle Sosyal Güvenlik Kurumumuza borcu olan tüm işverenlerimizi, sigortalılarımızı kapsayan bir borç yapılandırması içerisindeyiz." dedi.

PEŞİN ÖDEMEDE GECİKME CEZASININ YÜZDE 90'I ALINMIYOR

Kamu alacaklarının yapılandırılması ile ilgili son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 olduğunu hatırlatan Bal, "Başvuru süresi 9 Haziran 2021'de başladı ve 31 Ağustos 2021 tarihinde de sona erecek. Bu süre içerisinde prim borcu olan, işeverenlerimizin, sigortalılarımızın ve genel sağlık sigortalılarımızın borçlarını yapılandırmak için e-devlet kanalı ile, e-sigorta kanalı ile PTT posta kanalı ile yada kurumumuza şahsen başvurabilirler. Peki yapılandırma neleri getiriyor, avantajları nelerdir? Ödeme koşulları nelerdir? Bunlardan bahsedecek olursak, yapılandırma peşin yada taksitle borçları ödeme imkanı sunuyor. Yapılandırma taksit ödemelerde 8-6-9-12 ve 18 taksitler halinde ikişer ayda bir ödeme kolaylığı getiriyor. Peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ını siliyoruz. Sadece ana para ve yüzde 10'luk yıllık üretici fiyat endeksine uyarlanmış şekilde oran üzerinden uygulama yaparak yüzde 90 gecikme cezasından işverenlerimizi ve sigortalılarımızı muaf tutuyoruz."

İSTER PEŞİN İSTER TAKSİTLE ÖDEYİN

"İşveren ve sigortalılarımız borçlarını peşin ödeme yerine taksitle ödemek isterler ise yine gecikme zammı ve gecikme cezalarını siliyoruz. Sadece yıllık üretici endeks farklarını üzerine koyarak düzenli bir ödeme planı sunuyoruz. Genel sağlık sigortalılarımız da borçlarını e-devlet üzerinden görebilirler. Genel Sağlık sigortalılarımız 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırırlarsa ve gelirleri asgari ücretin altında çıkar ise borçlarının silinmesi söz konusu. Eğer gelir düzeyleri asgari ücretin üçte birinin üzerine çıkarsa yıl sonuna kadar herhangi bir gecikme zammı yada cezası olmadan borçlarını peşin olarak yatırma olanağı veriyoruz."

YAPILANDIRMA YAPANLARA BİR ÇOK AVANTAJ SAĞLAYACAK

"Yapılandırma kanunundan yararlanan işveren ve sigortalılarımız taksitlerini düzenli olarak ödeyerek teşviklerden, indirimlerden yararlanma imkanı elde edecek. İhaleye girecekler ilk taksidi ödemeden bile borcu yoktur kağıdı alma şansına sahip oluyor. İlişiksiz belgesi almak isteyen işverenlerimize bu indirimlerden yararlanarak ilişiksiz belgesi alma kolaylığı sağlanıyor. Diğer taraftan ihya prim borçları olup emekliliği hak eden Bağ-Kurlularımız bu yapılandırma imkanından yararlanarak, anlaşmalı olduğumuz Ziraat, Halk ve Vakıf bankalarından kredi çekerek, borçlarını ödeyip kredi borcunun maaşlarından kesilerek emekli olma imkanı bulacak. Tabi ki tüm bu avantajlardan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar borçlu işveren ve sigortalılarımızın borçlarını yapılandırarak peşin ve taksitle ödeme imkanından yararlanmaları gerekiyor." diye konuştu.