R İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – R ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

"R ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arayan anne baba adayları için en heyecanlı süreç, bebeklerine verecekleri isimlerin araştırılmasındaki dönem oluyor. Erkek bebek bekleyen anne babalar, çocuklarına verecekleri ismin aynı zamanda modern, sıra dışı, özel ve anlamlı olmasına önem gösteriyor. Peki; R ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; R İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
R İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
R HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Rabbani: Allah ile ilgili, kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Allah'tan geleni kabul edendir.
- Raci: Rica eden, dileyen
- Rafet: Çok acıma, merhamet etme
- Rafi: Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın isimlerindendir.
- Ragıp: İçtenlikle isteyen, özleyen
- Rahim: Esirgeyen, acıyan / Allah'ın isimlerindendir
- Rahman: Acıması bol olan / Allah'ın isimlerindendir
- Rahmi: Koruyan, esirgeyen
- Raif: Acıyan, esirgeyen
- Rakım: Yazan, çizen / Yükseklik
- Ramazan: Kameri yılın 9. ayı
- Rami: Atıcı, ok/mermi atan kişi / Isırgangillerden bir bitki adı
- Ramin: Tropikal bir ağaç
- Ramis: Gerçekleri söylemeyen
- Ramiz: İşaretlerle, simgelerle gösteren / akıllı, zeki
- Rasim: Resmeden, resim çizen
- Rasin: Sağlam, dayanıklı, güçlü
- Rasid: Bekleyen, gözleyen
- Raşid: Doğruyola giden, ergin, akıllı kimse
- Raşit: Doğruyola giden
- Rauf: Çok acıyan, esirgeyen
- Recai: Umma, dileme
- Recep: 1. Ay takviminin yedinci ayı, üç ayların birincisi 2. Heybetli, azametli, saygı değer
- Refet: Çok acıma
- Refig: Bolluk ve rahat içinde geçinen
- Refik: Arkadaş, yoldaş, ortak
- Reha: Kurtulma, kurtuluş
- Remide: Ürkmüş, korkmuş
- Remzi: İşaret ve gizliliğe ait
- Renan: Çok ses çıkaran, inleyen, çınlayan
- Renas: Yol bilen
- Resul: Haber getiren
- Reşat: Aklın gerektirdiğini yapan
- Reşid: Akıllı, iyi davranan
- Reşit: Akıllı, iyi davranan
- Rezzak: Bütün canlıların rızkını veren
- Rıdvan: Cennetin kapıcısı olan melek
- Rıfat: Yükseklik, yüksek rütbe
- Rıfkı: Yumuşaklıkla, sükûnetle ilgili
- Rıza: Hoşnutluk, memnunluk
- Rida: Razı olan erkek
- Rihem: Yağmur yağdığında toprağın kokusu.
- Robin: Güneşi görmek
- Rodin: Işığın müjdecisi
- Rohat: Güneşin doğuşu
- Ronay: Ayın hallerinden biri
- Roni: Aydınlık, ışık
- Roza: Pembe renk
- Ruhi: Ruhla ilgili
- Rusen: Sabah güneş doğarken ki zaman / Aydın, parlak
- Ruslan: Aslan gibi
- Ruşen: Aydın, parlak
- Rüknettin: Bir şeyin temeli / Dinin temeli
- Rümet: Değerli, şerefli
- Rüstem: Ünlü Fars pehlivanının adı
- Rüştü: Ergin, olgun
- Rüzgar: Yel, esinti, hava akımı.
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