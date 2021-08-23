S-Ş İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – S-Ş ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

"S-Ş ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusunun yanıtı anne baba adayları tarafından araştırılıyor. Her ebeveyn çocuğuna en özel ve güzel ismi seçmek için detaylı araştırmalar yaparken bazı isimler popüler olmasından dolayı tercih ediliyor, bazı isimler ise geleneksel olmasından ötürü aynı zamanda anne babanın ismiyle uyumlu olmasından ötürü de tercih ediliyor. Peki; S-Ş ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte S-Ş İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
S-Ş İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
- Sabahattin: Güzellik, din güzelliği
- Sabih: Güzel, şirin
- Sabit: Yerinde duran kımıldamayan
- Sabri: Sabırla ilgili, sabırlı
- Sabutay/ Subutay: Moğol İmparatorluğu'nun zalim komutanlarından biri sabutay
- Sacit (d): Secdeye varan, ibadet eden
- Sadak: Sabah rüzgarı / Ok kılıfı
- Sadettin: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
- Sadık: Gerçek dost, yürekten bağlı
- Sadi: Baht açıklığı, mutlulukla ilgili olan
- Sadican: Bahtı açık, candan, iyi insan
- Sadır/ Sadir: Kalp, gönül / Açığa çıkan, görünen
- Sadri: Anaya göre çocuk / Göğüsle ilgili olan
- Sadullah: Tanrı kulu
- Sadun: Uğurlu, kutlu
- Safa: Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma
- Saffet: Saflık, temizlik
- Safi: Katıksız, ayırt edilmiş
- Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse
- Sağhan: İyi kağan / Sağın saygıdeğer, kutsal kimse / Hekim, Doktor / Kazak hakanlarının ünlülerinden biri
- Sağlam: Dayanıklı, güçlü
- Sağlamer: Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit
- Sağlar: Sağ olan; bulan, buluşturan
- SağnakKısa süreli şiddetli yağmur
- Sahabe: Sahipler, sahip çıkanlar
- Sahabi: Hz. Muhammed'i görmüş, birlikte bulunmuş kimse
- Sahih: Gerçek, doğru, hakiki olan
- Said: Kutlu, cennetlik
- Saim: Oruç tutan, oruçlu
- Sait: Kutlu, cennetlik
- Sakıp: Parlak, aydınlık, delip geçen
- Sakin: Uslu, kendi halinde
- Sakman: Akıllı
- Salgır: Akarsu
- Salih: İyi, yararlı, elverişli uygun / Dinin buyruklarını yerine getiren / Yetkisi hakkı olan
- Salim: Eksiksiz, sağ, sağlam
- Salman: Özgür, hür, salınmış olan
- Saltı: Gezgin, seyahat eden
- Saltuk:Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan, özgür, bağımsız, mutlak
- Salur: Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi.10
- Samed: Sonsuz, ebedi / Allah'ın zati sıfatlarındandır.
- Samet: Sonsuz, ebedi
- Sami: İşiten, dinleyen / Yüksek, yüce
- Samim: Bir şeyin merkezi, öz, asıl, iç, gönül
- Samir: Meyve veren ağaç
- Sanalp: Ünlü yiğit
- Sanberk: Gücü ile anılan
- Sancak: Kutsal bayrak, çok değerli
- Sancar: Eski Türk adlarından; kısa kama
- Saner: Ünlü, meşhur er
- Sani: Yapan, işleyen, ortaya çıkaran, meydana getiren
- Sanlı: Ünlü, meşhur
- Sanver: Ününü ver
- Saraç: At binim takımları yapan kişi
- Saral: Sararak al
- Saran: Kuşatan, örten, çevreleyen
- Sargut: Eski adlardan; açık saman rengi
- Sarp: Çetin, dik, ulaşılması zor kayalık
- Sarper: Güçlü, dayanıklı kişi
- Sarphan: Çetin, ulaşılması zor, dik duruşlu hükümdar
- Saruhan: Eski bir Türk beyi
- Sarvan: Önde giden, deve süren
- Satı: Uzun ömürlü olması için doğumdan önce ölmüşlere adanan çocuk; kız erkek adı olarak kullanılır.
- Satuk: Satı, satılmış
- Sava: Haber, müjde
- Savaş: Barışın olmadığı ortam, çatışma hali
- Savaşer: Savaşçı yiğit
- Savaşkan: İyi savaşan, iyi dövüşen
- Sayan: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan
- Sayar: Saygı gösterir, saygılı
- Saygı: Dikkatli, ölçülü, sevgi dolu davranma, hürmet
- Saygım: Saydığım kimse, benim saygım
- Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
- Saygut: Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan
- Sayguter: Sayılan ve kutlu bilinen yiğit
- Sayhan: Saygı gösteren kağan
- Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemli ol manasında
- Sayıner: Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit
- Saykut: Sayılan ve kutsal kimse
- Sayraç: Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü
- Saytekin: Sayılan ve biricik, sayılan şehzade
- Sazak: Soğuk rüzgâr; sazlık; kaynak
- Sebük: 1. Hızlı, çabuk, hafif, ağırbaşlı olmayan 2. Aziz, sevgili
- Sebükalp: Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit
- Sebüktekin: Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens
- Seccad: Secde eden
- Seçim: Seçme işi; seçim günü doğmuş çocuğa verilen ad
- Seçkin: Özel, beğenilen kişi
- Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit
- Seçmeer: Seçilerek alınmış yiğit
- Sedat: Doğruluk, haklılık
- Sefa: Saflık berraklık
- Sefer: Yolculuk, savaş hali
- Seffah: Güzel söz söyleyen hatip / Cömert, eli açık
- Seha: Eli açık, cömert
- Selahaddin: Dinine bağlı kişi.
- Selahattin: Dinine bağlı kimse
- Selahattin Efe: Dinine bağlı efe yiğit kişi
- Selami: Huzurla, selametle ilgili
- Seler: Taşkın yiğit, sel gibi yiğit
- Selim: Yumuşak huylu, sağlam
- Selman: Barış içinde bulunma huzur, erinç
- Semavi: Sema ile ilgili anlamının yanında, semaya mensup diyede bilinir
- Semi: İşiten, işitme kuvveti olan
- Semih: Bol, cömert gönüllü
- Semin: Değeri çok olan
- Semir: 1. Dost, arkadaş. 2. Nitelikli 3. Yamaç, dağ silsilesi
- Senan: Parlak, ışıklı
- Sencer: Kale manasındadır. Büyük Selçuklu Hükümdarının adıdır.
- Sener: Sen yiğitsin anlamındadır.
- Senih: 1. Eli açık cömert 2. Süs, bezek, inci
- Serbülent: Baş savaşçı, lider
- Sercan: Canların özü, canın başı
- Serçin: Seçkin kişi
- Serdal: Önde olan, lider
- Serdar: Komutan, önde giden asker
- Sergen: 1.Raf, vitrin 2. Perişan, yorgun 3. Tepelerdeki düzlük yerler
- Serhad: Sınır boyu
- Serhan: Hanların başı, baş hükümdar
- Serhat: Sınır boyu
- Serim: 1. Serme işi. 2. Sabırlı. 3. Genellikle öykülerde başlangıç bölümüne verilen ad.
- Serkan: Asil bir soydan gelen kimse
- Serkut: Mutlu, şanslı insan
- Sermet: Öncesiz ve sonrasız olan; sürekli ve sonsuz olma
- Serol: "Önder ol! başa geç!" anlamında kullanılan bir isim
- Sert: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, katı, berk, sarsıcı, dayanılması güç
- Sertaç: Baş tacı edilen kimse
- Sertan: Gecenin en karanlık en anında dünyaya gelen ilk ışıklar
- Serter: Sert + Er, sert erkek
- Servan: Lider, üstün
- Server: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
- Servet: Varlık, zenginlik
- Settar: Günahları örtendir. Allah'ın isimlerindendir.
- Sevban: Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber'in azatlısının adı
- Seviği: / Sevi: Sevi, sevgi; sevilen; sevgide üstün tutulan; arkadaş, dost
- Sevük: Sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş
- Seydi: Efendiye yakışır nitelikte olan
- Seyfeddin: Dini koruyan
- Seyfettin: Dinin kılıcı
- Seyfi: Kılıç şeklinde olan
- Seyfullah: Allah'ın kılıcı
- Seyhun: Bir akarsu
- Seyit: Hz. Muhammed' in soyundan gelenlere verilen addır.
- Seyithan: İleri gelen hükümdar
- Seymen: Bayram günlerinde, düğünlerde, törene yerli giysilerle, atlı ve silahlı olarak katılan yiğit
- Seyyid: Lider, ileri gelen kişi
- Seza: Uygun olan, yakışır olan, münasip
- Sezai: Uygun, yaraşır
- Sezginer: Sezme yeteneği olan yiğit
- Sezi: Duyu, algılama
- Sıdal: 1. Güç, kuvvet, dayanıklılık. 2. Olgunlaşmaya, erginleşmeye başlayan. 3. Öfkeli, sinirli.
- Sıdar: Dayanıklı, güçlü
- Sıddık: Çok içten, sadık ve doğru kimse
- Sırat: 1. Yol.2. Cehennemin üzerinde kurulmuş olduğuna inanılan dar ve geçilmesi güç köprü.
- Sırrı: Gizemle, sırla ilgili olan
- Sıtkı: Yalan söylemeyen, dürüst
- Sidar: Ağaç gölgesi
- Sina: 1. Arap yarımadasının Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yanmada. 2. Bu yarımadada bulunan dağ. 3. Hz. Musa'ya Allah'tan levhaların (sözlerin) geldiği dağ.
- Sinan: Mızrak, süngü, silahların sivri ucu
- Sipahi: Tımar sahibi asker
- Sirac: Işık, meşale. Nur saçan
- Siraç: Işık, lamba, fener, mum, kandil
- Siret: Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri
- Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit
- Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
- Sondal: Artık ondan sonrası olmayan dal; (mecaz olarak) son çocuk
- Sonder: Son diyen; (mecaz olarak) son çocuk
- Sonel: Artık ondan sonrası olmayan el; (mecaz olarak)son erkek çocuk,
- Soner: Sonuncu yiğit
- Sonsuz: Sonsuzluk
- Soral: Sorduktan sonra al
- Sorkun: Bir tür söğüt
- Soyalp: Soyu yiğit, soylu yiğit
- Soydaner: Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit
- Soydinç: Soyu dinç
- Soydinçer: Soyu dinç yiğit
- Soyer: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
- Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu
- Soykan: Soylu kan
- Soykurt: Soylu kurt, kurt gibi bir soydan gelen
- Soykut: Soyu uğurlu kimse, soyca kutlu
- Soylu: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
- Soysal: Uygar, medeni, soyla ilgili olan
- Soytekin: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade
- Soyuer: Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu
- Sökmen: Yiğitlere verilen san
- Sönmezalp: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
- Sönmezer: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
- Sözer: İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
- Sözmen: İyi ve güzel konuşan kimse
- Suad: Mutlu, mutlulukla ilgili
- Suavi: Herkesin işine koşan yardım eden kişi
- Suay: Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı
- Subutay: Cengiz Han'ın ünlü Moğol generalinin adı
- Sudeysi: Kâbe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi 'nin soyadı
- Sufi: Tasavvuf erbabı
- Sungu: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu
- Sungun: Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte
- Sungur: Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan
- Suphi: Sabahla, aydınlıkla ilgili
- Süalp: Asker yiğit
- Süer: Yiğit asker
- Süha: Büyükayı takımyıldızının en küçük yıldızı
- Sühan: Söz, lakırdı, şiir
- Süheyl: Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, yıldırak
- Süleyman: Hz. Davud peygamberin oğlu, Hz. Süleyman peygamberin adıdır. Huzur ve sükun demektir.
- Sümbül: Zambakgillerden, salkım çiçekli, keskin kokulu, soğanlı otsu bitki
- Sümer: Mezopotamya'da eski zamanlarda yaşamış olan bir kavim adıdır.
- Süphan: Sönmüş volkan.
- Sürel: Süreyle, zamanla ilgili, süreye değgin
- Süreyya: Ülker yıldız takımı
- Sürsoy: Soyu sürdür; süren soy
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- Şafak: Gün doğumundan önceki aydınlık.
- Şahin: Küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan.
- Şahinalp: Şahin gibi yiğit.
- Şanlı: Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi.
- Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver.
- Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek.
- Şenol: Her zaman neşeli ol.
- Şensoy: Soyu şen kimse, şen soydan.
- Şimşek: Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse.
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