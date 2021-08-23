Sakarya’da trafik kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Karasu İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak fındık bahçesine uçtu. Kazayı bölgeden fındık toplamak için geçen işçiler fark etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan ve Kocaeli Kandıra İlçesinden Karasu'ya gittikleri öğrenilen Yalçın Manav ve Ahmet Ç. Yapılan müdahale ile araçtan çıkartıldı. Yapılan kontrollerde Manav'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan Ahmet Ç. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Manav'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrası adli işlemler için morga kaldırılırken, araçta olay yerine çağırılan vinç ile alınarak oto parka çekildi.

Jandarma kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.