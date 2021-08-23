Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ ekipleri Kastamonu’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda zaman kaybetmeden soluğu Kastamonu'da aldı.

Bölgeye giderek temizlik çalışmalarına katılan ekipler, içerisi moloz yığınları ve balçıkla dolan işyerleri ve evleri temizledi. Tıkanan rögarları da açan ekipler, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"YARALARIMIZI BERABER SARIP, BERABER İYİLEŞECEĞİZ"

Kastamonu'daki çalışmaları yakından takip eden Başkan Beyazgül, bölgede bulunan ŞUSKİ ekiplerinin çalışmaları ile ilgili görselleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Kastamonu'ya yardıma giden ekiplerimiz çalışmalara aralıksız devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Bakanlarımız ve bölgedeki tüm ekiplere teşekkür ederim. Yaralarımızı beraber sarıp, beraber iyileşeceğiz" notunu düştü.

Öte yandan Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle, Şanlıurfa Valiliği Koordinesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK'ların da destekleriyle geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya "Ben de varım" sloganıyla 10 araçlık insani yardım malzemeleri