Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi. Zırhlı araçların katıldığı operasyona Polis Özel Harekât (PÖH) Timleri de destek verdi. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.