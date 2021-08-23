Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu 5 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:03

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu 5 kişi gözaltına alındı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda DEAŞ’la irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi. Zırhlı araçların katıldığı operasyona Polis Özel Harekât (PÖH) Timleri de destek verdi. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu 5 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA