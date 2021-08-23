Şanlıurfa’da drone eğitimi düzenlenecek

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 8. Meslek Komitesi ile Şanlıurfa TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi işbirliğinde 26 Ağustos 2021 Perşembe günü drone eğitimi gerçekleştirilecek.

Tüm gün sürecek eğitimde, yeni teknolojik unsurların mühendislik hizmetlerine yansıması anlatılacak ve bu unsurların kullanımı noktasında, uygulamalı çalışmalar yapılacak. Üyelerinin Mesleki gelişmelerine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren 8. Meslek Komitesi, çeşitli meslek gruplarına yönelik eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hem Harita Mühendislerinin hem de Şehir Plancılarının kullanıma yönelik Netcad Eğitimi, Mimarlar ve Makina Mühendislerine yönelik de Akustik Eğitimlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Bu eğitimlerin düzenlenmesi için üyelerden gelen talepler dikkate alınacak.

Eğitim ücretinin bir kısmının ŞUTSO tarafından karşılanacağı ön görülen bu eğitim programlarına katılmak isteyen üyelerimizin, ŞUTSO'da ya da 8. Meslek Komitesi Üyeleri üzerinden kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.