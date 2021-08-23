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Giriş Tarihi: 23.8.2021 23:55 Son Güncelleme: 24.8.2021 12:13

Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş ağır yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş ağır yaralı

Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada Uzman çavuş Mahsum K. (24) ağır yaralandı Mahsum K.’nın memlekete Şanlıurfa’ya izne geldiği öğrenildi.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Zahireciler Borsası'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan K. (55), Mehmet K. (27), Mahsun K. (24), Abdulkadir K. (51) ve Mehmet Ali K. (21), yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETE ŞANLIURFA'YA İZNE GELMİŞ

Mahsum K. (24) hastanede tedavi altına alındı. Mahsum K.'nın memlekete izne geldiği öğrenildi.

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Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş ağır yaralı
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