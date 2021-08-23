Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş ağır yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Zahireciler Borsası'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan K. (55), Mehmet K. (27), Mahsun K. (24), Abdulkadir K. (51) ve Mehmet Ali K. (21), yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETE ŞANLIURFA'YA İZNE GELMİŞ

Mahsum K. (24) hastanede tedavi altına alındı. Mahsum K.'nın memlekete izne geldiği öğrenildi.