Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.8.2021 23:55

Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Uzman çavuş Mahsum K. (24) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahsum K.’nın memlekete Şanlıurfa’ya izne geldiği öğrenildi.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Zahireciler Borsası'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan K. (55), Mehmet K. (27), Mahsun K. (24), Abdulkadir K. (51) ve Mehmet Ali K. (21), yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETE ŞANLIURFA'YA İZNE GELMİŞ

Hastanede tedavi altına alınan Mahsum K. (24) burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahsum K.'nın memlekete izne geldiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da kavgada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA