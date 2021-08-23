6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeyi başaranların büyük ikramiye sahibi olduğu ve her hafta 3 gün yapılan MP TV-Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün (23 Ağustos 2021 Pazartesi) şans oyunu severlere duyuruldu. MPİ tarihine rekor olan 200 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurmaları sonrasında "23 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 23 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları…