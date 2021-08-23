Şehit Mutlu, doğum gününde anıldı

Güven Dağı Üs Bölgesine 2 Aralık 2016 tarihinde eli kanlı teröristlerin saldırması ile çıkan çatışma sonucu Şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Mutlu doğum gününde kabri başında ve baba ocağında anıldı. Duygusal anların yaşanırken, aile yakınları da göz yaşı döktü. Aile yakınları Mutlu'yu unutmadıklarını, acısının halen tazeliğini koruduğunu ifade etti.

KURAN'I KERİM OKUNDU VE DUALAR EDİLDİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ve şehit Mutlu'nun ailesi tarafından düzenlenen anma programında Şehitlik Cami İmam Hatibi İsa Erkoç tarafından okunan Kuran'ı Kerim ve edilen dualarla Şehit Özgür Mutlu ve bütün Şehitlerimiz bir kez daha anıldı. Kabir ziyareti sonrası Şehidimizin baba ocağında kadınların katıldığı programda Mevlit okutuldu.