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Giriş Tarihi: 23.8.2021 18:00

Siverekli kadınlar randevusuz mobil aşı istasyonuna yoğun ilgi gösteriyor

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverekli kadınlar randevusuz mobil aşı istasyonuna yoğun ilgi gösteriyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan mobil aşı istasyonlarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kent genelinde yapılan bilgilendirme ve aşı kampanyaları vatandaşlar tarafından ilgi görürken Kanlıkuyu ile Lezgo parkında kurulan mobil aşı istasyonlarına gün geçtikçe talep artıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce her gün düzenli olarak 2 ayrı noktada kurulan aşı istasyonlarında vatandaşlara hizmet veren sağlık çalışanları, aşı uygulanmasını sürdürüyor.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, mobil istasyonların yanı sıra devlet hastanesi ve aile hekimliklerinde de aşı olabiliyor.

Mobil istasyonlarda aşı olmak için sıraya giren vatandaşlar arasında kadınların fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

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Siverekli kadınlar randevusuz mobil aşı istasyonuna yoğun ilgi gösteriyor
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