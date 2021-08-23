Siverekli kadınlar randevusuz mobil aşı istasyonuna yoğun ilgi gösteriyor

Kent genelinde yapılan bilgilendirme ve aşı kampanyaları vatandaşlar tarafından ilgi görürken Kanlıkuyu ile Lezgo parkında kurulan mobil aşı istasyonlarına gün geçtikçe talep artıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce her gün düzenli olarak 2 ayrı noktada kurulan aşı istasyonlarında vatandaşlara hizmet veren sağlık çalışanları, aşı uygulanmasını sürdürüyor.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, mobil istasyonların yanı sıra devlet hastanesi ve aile hekimliklerinde de aşı olabiliyor.

Mobil istasyonlarda aşı olmak için sıraya giren vatandaşlar arasında kadınların fazla olması dikkatlerden kaçmadı.