Son dakika: AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

ORMAN YANGINLARI VE SEL FELAKETİ

"Hem yangınlarla hem de fitne ateşiyle mücadele ettik. En önemli meselelerinden bir tanesi orman varlığımızı korumak ve artırmak. Ne zaman orman yangını olmasa gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar ileri sürülüyor. Buralar orman alanı olarak korunacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon fidan dikilecektir.

Yangın bölgelerine ilk anda vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bütçeler aktarılmıştır. Ardından sel felaketi oldu. Kayıplarımız oldu.

Bazı vilayetlerimizde 1 yılda yağan yağış bir günde yağdı. Altyapı sorunlarıyla bu birleşince büyük bir felkaketin ortaya çıkması söz konusu oldu. Kaybettiğimiz canlara çok üzülüyoruz. Çok büyük tedbirler almamız gerekiyor. Bundan sonra yapılması gerekenlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor bir yandan da sel felaketi oluyor. Altyapı sorunları ile ilgili olarak, özellikle dere yataklarına kenarlarına ev yapılmaması konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor.