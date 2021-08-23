Son dakika: Bakan Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım: ‘84 Milyona sunuyorum’ diyerek duyurdu!

SON DAKİKA: Burdur'da sağlık çalışanlarına darp videosu 'Dayakhane' etiketi ile sosyal medyada olay oldu!

Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından söz konusu olayla ilgili bir paylaşım yaptı.