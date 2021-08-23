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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:36 Son Güncelleme: 23.8.2021 10:54

Son dakika: Bakan Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım: ‘84 Milyona sunuyorum’ diyerek duyurdu!

DHA
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım: ‘84 Milyona sunuyorum’ diyerek duyurdu!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Burdur Devlet Hastanesi’nde yaşanan şiddet olayıyla ilgili bilgi veren Koca, şu ifadeleri kullandı

Son dakika: Burdur Devlet Hastanesi'ne giden aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.

Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından söz konusu olayla ilgili bir paylaşım yaptı.

'84 MİLYONA SUNUYORUM'

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum.

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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım: ‘84 Milyona sunuyorum’ diyerek duyurdu!
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