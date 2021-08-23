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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 23.8.2021 17:58 Son Güncelleme: 23.8.2021 17:58

Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yer alan fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda oluşan sarsıntıları hissedenler son dakika deprem olayına ilişkin detayları merak ederek “deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?” soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve tüm detaylar.

Aktif fay hatlarının geçiş yönünde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen bu fay hatlarında oluşan kırılmaları sonucunda ortaya çıkan sarsıntıları hissedenler ise son dakika deprem olayıyla ilgili bilgileri deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE? | SON DEPREMLER

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin tüm detayları aşağıda yer alan linkler aracılığıyla öğrenebilirsiniz…

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Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
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