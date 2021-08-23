Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Aktif fay hatlarının geçiş yönünde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen bu fay hatlarında oluşan kırılmaları sonucunda ortaya çıkan sarsıntıları hissedenler ise son dakika deprem olayıyla ilgili bilgileri deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE? | SON DEPREMLER

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin tüm detayları aşağıda yer alan linkler aracılığıyla öğrenebilirsiniz…