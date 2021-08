SON DAKİKA | Sosyal medya Fatma Yasak’ın yaşadığı dehşeti konuşuyor! Alper Tasalı yeniden gözaltında

DAVA SONRASI OLAYLAR PATLADI

"Kendisi ilk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini ona 40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine ona çekişmeli dava açacağımı ve yaptığı her şeyi anlatacağımı söyleyince anlaşmalı boşanma davasını kabul etti, imza attı fakat yine de iş böyle kalmadı. Davayı açtıktan sonra yine tehdit mesajları hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda dün olaylar patlak verdi" diyen Yasak; " 20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz bir araç durdu. İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. Öncelikle bana arabaya bin dedi o an kaçmak benim için ölüm olurdu ki kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve arabaya bin diye tekrarladı. Bende binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı.