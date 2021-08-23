SON DAKİKA | Sosyal medya Fatma Yasak’ın yaşadığı dehşeti konuşuyor! Alper Tasalı yeniden gözaltında

Sosyal medya platformu Twiter üzerinden yaşadığı kabus dolu anları anlatan Fatma Yasak adlı kadın, şunları paylaştı. Ve film gibi kaçırılma hikayesini paylaştı. Yasak yaptığı paylaşımda; "Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet dayak hakaretler. Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma ardından dayak yeme ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti." dedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

stanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyuruştu. Yolda giderken KADEs'i arayıp iş görüşmesi yapar gibi konuşan kadın eşini bir şekilde ikna edip ölümden kurtuldu. Eve döndüğünde hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan eşi Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Alper Tasalı hakkında verilen tutuksuz yargılanma kararını kaldırdı ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma suçundan yakalama kararı çıkarıldı.