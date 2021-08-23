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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:42 Son Güncelleme: 23.8.2021 11:53

Son dakika | Meteoroloji'den kritik 'sel' uyarısı...

DHA
Son dakika | Meteoroloji’den kritik ’sel’ uyarısı...

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava tahminleri raporunda, bazı iller için sel uyarısı yapıldı. Bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için saat verilerek yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den o iller için kritik 'sel' uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sağanak yağış uyarısında bulunurken oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan'ın doğusu, Ağrı'nın kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri) bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SAAT VERDİ...

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların saat 11.00-19.00 arasında etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 40

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Son dakika | Meteoroloji'den kritik 'sel' uyarısı...
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