Son depremler | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 23 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… En son depremlerden haberdar olmak isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Ege Denizi ve Akdeniz üzerinde meydana gelen sarsıntılar sebebiyle AFAD ve Kandilli son depremler listesi sürekli olarak kontrol ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri 24 Ağustos 2021