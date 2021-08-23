Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son depremler | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 23 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.8.2021 07:10 Son Güncelleme: 23.8.2021 07:10

Son depremler | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 23 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 23 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan son depremler listesi güncel olarak merak ediliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu sorusuna yanıt ararken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verileri en güncel verileri duyuruyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 23 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… En son depremlerden haberdar olmak isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Ege Denizi ve Akdeniz üzerinde meydana gelen sarsıntılar sebebiyle AFAD ve Kandilli son depremler listesi sürekli olarak kontrol ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri 24 Ağustos 2021

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılırken son depremler listesi şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 23 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA