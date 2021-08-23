Sörf tahtasıyla 3 kişiyi kurtardı

Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi Yiğiter Şentürk
, sel felaketinin yaşandığı gün önce bidon yardımıyla kendi ailesini kurtardı. Daha sonra evinin çatısına çıkarak dürbün ile etrafı gözlemleyen Şentürk, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta anne ve iki kız çocuğunun olduğunu gördü. Bunun üzerine Şentürk, sörf tahtasını alarak 3 kişiyi kurtardı. Şentürk, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evin altında ikizim, ben ve annem vardı. Annemin bacağı kırık. Su basıncıyla evin demir kapısını kırdı. İkizim ile annem sağa, bende sola gitmek zorunda kaldım. Sel suları beni sıkıştırdı. Su boğazıma kadar geldi. İki çekyatın arasındaydım. Sonra cama yöneldim. Oradan güçlükle çıktım. Dürbünü alıp çatıya çıktım, etrafa bakınıyorum birileri var mı diye. Aşağı yukarı 100 metre uzaklıkta ağaçta annesi ile yanında çocuk vardı, birde 200 metre ileride biraz çaprazda 9 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Akıntının biraz dinmesini bekledik. Evde sörf tahtamız vardı. Koluma sörf tahtasını bağladım. Önce kız çocuğunu kurtardım. Sonra anne ile çocuğun yanına gittim. Koluna bağladım, oradan getirdim, sonra üst kata çıkardık. Ailenin diğer çocuğu olan 13 yaşındaki Rabia Aydemir
hâlâ kayıp."