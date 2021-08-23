Sosyal market TIR’ı köy köy dolaşıyor

KASTAMONU
'NUN Bozkurt
ilçesine sel felaketinin ardından gönderilen yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
bünyesinde kurulan sosyal markette toplanıyor. Bir mağaza gibi dizayn edilen sosyal market TIR'ına yerleştirilen giysiler, köylere kadar gidilerek, Bozkurt Kaymakamlığı personeli ve gönüllüler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. ANDA gönüllüsü Hazel Şahan "Yanıma bir çocuk gediğinde ayakkabı giydirdim. Yeni ayakkabısıyla gitmesini istedim. 'Yeni ayakkabılar kirlenir' dediğinde çok duygulandım" dedi. AA