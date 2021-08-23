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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Sosyal market TIR’ı köy köy dolaşıyor

Sosyal market TIR’ı köy köy dolaşıyor
KASTAMONU'NUN Bozkurt ilçesine sel felaketinin ardından gönderilen yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal markette toplanıyor. Bir mağaza gibi dizayn edilen sosyal market TIR'ına yerleştirilen giysiler, köylere kadar gidilerek, Bozkurt Kaymakamlığı personeli ve gönüllüler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. ANDA gönüllüsü Hazel Şahan "Yanıma bir çocuk gediğinde ayakkabı giydirdim. Yeni ayakkabısıyla gitmesini istedim. 'Yeni ayakkabılar kirlenir' dediğinde çok duygulandım" dedi. AA
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Sosyal market TIR’ı köy köy dolaşıyor
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