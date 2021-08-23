Sporda başarıya yüzde 100 eğitim bursu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Adıyaman Özel Öğretim Kurumları temsilcilerin katılımıyla ulusal ve uluslarası yarışmalarda madalya alan öğrenciler için "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumları arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Adıyamanlı 9 sporcu öğrenciye ortaokul ve lise düzeyinde yüzde 100 burslu eğitim verileceğini belirten İl Müdürü Fikret Keleş, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki müsabakalarda şampiyon olarak Uluslararası seviyede yarışmalara katılarak madalya almış başarılı ve elit sporcularımız eğitimlerine destek olmak amacıyla imzaladığımız protokol gereği sporcularımız istediği özel okula hiç para ödemeden eğitim görebilecek. Bizler sporcularımıza bundan sonraki hayatlarında spor bilimleri dışında farklı bir kariyer imkanı yakalamasına yardımcı olurken, onların spor ile eğitim arasında denge kurmasını sağlayacağız.

Sporcuların, akademik kariyer ile spora devam etme arasında ikilemde kalmasını böylece önleyeceğiz. Bu iş birliği ile milli sporcular, özel okullarda ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde yüz burslu olarak tahsilini sürdürebilecek. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, yoksa spora devam mı?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. Ben yeni eğitim ve öğretim yılı içerisinde sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu fırsattan yararlanmak isteyen bütün gençlerimizin spor tesislerimizin hepsinden her zaman ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlatır, hem spor yapıp hem de eğitim alarak kendi geleceklerine emin adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayacağımızı bilmelerini isterim."

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen: "Sporda başarılarla dolu bir hayatı olan gençlerimizin eğitim hayatlarına katkılar sağlamak ve onlara da fırsat yaratabilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sonuçta başarının her zaman bir mükafatı olmalı. Bizlerde sporda ülkemizi başarı ile temsil eden 9 Adıyamanlı gencimize özel okullarda yüzde 100 burs imkanı sağladığımız için çok mutluyuz. Umarım sporda başarılı diğer gençlerimizi de motive etmeyi başarırız" dedi.