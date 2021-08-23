Sultangazili çocuklar bilimle tanışacak

Sultangazi Belediyesi, Bilim Firarda Projesi ile Sultangazi'ye bağlı 15 mahallede çocuklara yönelik bilimsel etkinlikler düzenliyor. Her defasında farklı mahallelerde düzenlenen proje kapsamında bilim atölyeleri, sergiler, deneyler ve eğitici oyunlarla çocuklar bilim dolu unutamayacakları bir gün yaşayor. Cumhuriyet Mahallesi Masal Kahramanları Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da katılım gösterdi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun "Bilim Firarda projemiz, esas itibarıyla Bilim Merkezi'mizdeki farklı farklı kategorilerdeki bilim dallarını sokağa, caddeye taşıdığımız, parklarda sizinle buluştuğumuz bir program. Bilim Firarda otobüsümüz, bir köşede yatan atıl bir otobüsten ibaretti. Arkadaşlarımızla beraber o otobüsü pırıl pırıl, kullanılabilir bir hale, bilimle iç içe bir hale getirdik. Böylece Bilim Otobüsü bir değer olarak ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

DRAMADAN ASTRONOMİYE

Çocukların eğitimine oldukça önem gösterdiklerini ifade eden Dursun, "2 Ağustos'ta başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek olan Bilim Firarda etkinliklerimizde arkadaşlarımız 9 farklı kategoride çalışma yaptı. Akıl ve Zeka Oyunları, Drama, Fen Bilimleri, Astronomi, Resim ve Boyama atölyelerimiz, Oryantasyon ve Oyun Köşesi etkinliklerimiz var. Biz eğitime ve bilime önem veriyoruz. Sultangazi eğitim alanında ne kadar öne çıkarsa bu gördüğümüz pırıl pırıl çocuklarımız ne kadar başarılı olursa, biz de kendimizi o kadar başarılı kabul ediyoruz. Ailelerimizin de buna önem verdiğini biliyoruz. Bu çerçevede ailelerimizle bu alanda buluşma gayretindeyiz" diye konuştu.

4 BİN ÇOCUK KATILACAK

Çok güçlü ve gelişmiş bir Bilim Merkezi kurduklarını belirten Başkan Dursun "Sadece Bilim Firarda projemizle değil pek çok etkinlikle sizlerle birlikteyiz. Temmuz ayı içerisinde Doğada Bilim etkinliğimizle yaklaşık 1000 öğrencimize eğitim verdik. Bilim Firarda Projemizden faydalanan öğrenci sayımız bugün itibariyle yaklaşık 2 bin 200 oldu. 31 Ağustos'a kadar inşallah bu sayı 4 bini bulacak. Bu görmüş olduğunuz alan Sultangazi'nin 15 mahallesine taşınıyor. 15 mahallemize eşit ve adil hizmet götürmek için gayret ediyoruz. İlçemizin her köşesi yaptığımız hizmetlerle buluşsun istiyoruz. Bütün gayretimiz hizmeti mümkün olduğunca komşularımızın ayağına götürmek üzerine. Bilim Firarda hizmetimiz de bunlardan biri. Tabi sizlerin Bilim Merkezimizi de görmesini isteriz. Çok güçlü ve gelişmiş bir Bilim Merkezimiz var. Ekim ayı içinde yeni eğitim dönemine başlayacak olan Bilim Merkezimize öğrencilerimiz sınavla alınıyor" dedi.

Başkan Dursun, ayrıca Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin TEKNOFEST etkinliğine katılacağını belirterek, bu öğrencilere gerekli her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.