Sürü psikolojisi 170 koyunun sonu oldu

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün gece saatlerinde 175 küçükbaş hayvandan oluşan sürünün önündeki iki koyun, karanlık nedeniyle önünü göremeyince Garzan Çayı yakınındaki sulama kanalına atladı. Sürüde bulunan diğer 175 koyun ise sürü psikolojinin verdiği etkiyle sulama kanalına atladı. Peş peşe atlayan 175 koyundan 170'i telef olurken 5'i ise çoban tarafından kurtarıldı. Köy sakinleri tarafından haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere İl Tarım Müdürlüğüne bağlı ekip incelemelerde bulundu. Öte yandan feci olayı duyan koyun sahipleri, telef olan hayvanlarını tespit etmeye çalışırken, şok oldu.

Telef olan hayvanları için oldukça üzgün olduğunu aktaran köy sakinlerinden Emin Demir, "Üzücü olayı duyduğumuzda şok yaşadık. Emeğimiz olan hayvanları böyle bir felaket sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şuan sürüde bulunan bütün hayvanlarımı kaybettim." dedi.