Süryani asıllı kadın Müslüman oldu

Süryani asıllı olup Mardin nüfusuna kayıtlı olan Deniz Çavuş adlı kadın, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.
Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Durmuş
'un tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz
'ın yaptığı duayla başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı ve Vekili İsmail Yılmaz, İslamiyete dair kısa bilgiler verdi.
Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Çavuş, "Deniz Çavuş" adıyla hayatına devam edeceğini söyledi. Müftü Vekili Yılmaz, Müslüman olmasından dolayı tebrik ettiği Çavuş'a, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye etti.
Tercihini İslam dininden yana yapan Deniz Çavuş, duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getirdi.