TÜSEP’ten aşı çağırısı

Türkiye Sağlık STK'ları Platformu (TÜSEP), pandemiye dair dünyada ve Türkiye'deki vaka, ölüm ve aşılamada son rakamları paylaştı. Türkiye'de aşılama oranlarının toplumsal bağışıklık için hala yeterli olmadığına dikkat çeken TÜSEP, "Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren 36 sağlık STK'nın çatı kuruluşu olarak; pandeminin etkilerinden korunmak için şimdilik tek çözüm olan aşılanmanın hastalıktan korunmada en önemli enstrüman olduğuna inanıyor, maske, mesafe ve hijyen kurallarına aşılanma konusunda milletimizi daha duyarlı davranmaya ve katkıya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TEDBİR ALMAK GELENEKLERİMİZDE VAR

Hastalıklardan ve belalardan korunmanın, gereken tedbirleri almanın köklü geleneklerimizde ve kadim medeniyetimizde var olan bir anlayış olduğunu dile getirdiği açıklamada TÜSEP, şu ifadelere yer verdi: " Bilindiği üzere 2020 yılının Ocak ayında Çin'İn Wuhan şehrinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), kısa zamanda tüm dünyayı etkileyerek bir pandemi olarak dünya tarihindeki yerini almıştır. Bu salgın münasebetiyle bugün itibariyle dünya çapında 210 milyon kişiye virüs bulaşmış, 4.4 milyon kişi de virüsten dolayı hayatını kaybetmiştir. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olmuş, bugüne kadar ülkemizde 5 milyon 704 bin 713 kişi virüsten etkilenmiş, 51 bin 53 vatandaşımız vefat etmiştir."