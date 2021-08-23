Ümraniye’de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi

Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu.
Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"İLGİNÇ VE KOMİKTİ"
Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, "Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük.