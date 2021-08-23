Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vali Yavuz, “Mavi Kocaeli’ye çok yakışacak”
Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:22

Vali Yavuz, “Mavi Kocaeli’ye çok yakışacak”

ABBAS ÇAKAR
Vali Yavuz, “Mavi Kocaeli’ye çok yakışacak”

Koronavirüs ile mücadeleye büyük önem veren ve her konuşmasında vatandaşları aşı olmaya davet eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Kocaeli’nde aşılama oranın yüzde 74.3 olduğunu belirterek, “Mavi Kocaeli’ye çok yakışacak” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadelede, alınan tedbirlere uyulmasına ve aşılama oranının arttırılmasına yönelik denetim ve çalışmalara büyük önem veren ve hemen hemen her toplantı ile basın açıklamasında Koronavirüs'e karşlı vatandaşları aşı olmaya davet eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Türkiye geneli Covid-19 günlük tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde aşılama oranı yüzde 74.3. Mavi Kocaeli'ye çok yakışacak. Aşılarımızı yaptırarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım!"

ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Yavuz, “Mavi Kocaeli’ye çok yakışacak”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA