Vali Yavuz, “Mavi Kocaeli’ye çok yakışacak”

Koronavirüs ile mücadelede, alınan tedbirlere uyulmasına ve aşılama oranının arttırılmasına yönelik denetim ve çalışmalara büyük önem veren ve hemen hemen her toplantı ile basın açıklamasında Koronavirüs'e karşlı vatandaşları aşı olmaya davet eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Türkiye geneli Covid-19 günlük tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde aşılama oranı yüzde 74.3. Mavi Kocaeli'ye çok yakışacak. Aşılarımızı yaptırarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım!"