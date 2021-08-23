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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:40

Valilik: "Şemdinli yangını kontrol altına alındı"

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Valilik: Şemdinli yangını kontrol altına alındı

Hakkari Valiliği Şemdinli ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındığını açıkladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını ile ilgili Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta ilçede Gomani Tepe çevresindeki otluk alanda yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Şefliği, jandarma, köy korucuları ve vatandaşların yardımı ile yangın müdahale aracı, itfaiye ve arazöz kullanılarak yangına müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, 3 hektar otluk alanın yandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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Valilik: "Şemdinli yangını kontrol altına alındı"
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