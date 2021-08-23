Valilik: "Şemdinli yangını kontrol altına alındı"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını ile ilgili Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta ilçede Gomani Tepe çevresindeki otluk alanda yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Şefliği, jandarma, köy korucuları ve vatandaşların yardımı ile yangın müdahale aracı, itfaiye ve arazöz kullanılarak yangına müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, 3 hektar otluk alanın yandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.