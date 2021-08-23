Y İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Y ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne baba adaylarının en sık araştırdığı konu başlıkları arasında bebek isimleri yer alıyor. Erkek bebek bekleyen ebeveynler çocuklarına verecekleri isimleri özenle ve dikkatle seçmek istiyor. Hayatları boyunca bu ismi taşıyacaklarından ötürü hem anlamlı hem de özel olmasına dikkat ederlerken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler isimler de tercih edilenler arasında yerini alıyor. Hal böyle olunca; "Y ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu başlık altından; Y İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilir, alternatif isimleri öğrenebilirsiniz.
Y İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
- Yafes: Hz. Nuh'un üçüncü oğludur
- Yağız: Yiğit; esmer
- Yağızalp: Esmer yiğit, karayağız yiğit, delikanlı manasındadır.
- Yağızer: Esmer, yiğit, kara yağız er kişi
- Yağıztay: Esmer, yiğit genç
- Yağıztekin: Esmer ve biricik şehzade
- Yahya: 'Allah lütufkârdır" anlamındadır. Bir peygamber ismidir.
- Yakın: Uzak olmayan
- Yakub: Bir Peygamber adı
- Yakup: Bir Peygamber adı
- Yalçın: Sarp, sert, düz olmayan
- Yalçıner: Sarp yiğit
- Yalçınkaya: Çıkılması güç, dik, büyük ve kaygan kaya
- Yalın: Sade, çıplak, katışıksız
- Yalınalp: Gösterişsiz kahraman
- Yalınay: Bulutsuz gecedeki ay
- Yalkın/Yalgın: Serap, ılgın / alev
- Yaman: Şiddetli, öfkeli, cesur, korkutan, becerikli
- Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit
- Yamanöz: Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse
- Yaser: Varlık, zenginlik
- Yasin: Kuran-ı Kerimde bir surenin adıdır. İnsan demektir.
- Yaşar: Uzun ömürlü olsun dileğiyle koyulan isim
- Yaver: Emir subayı
- Yavuz: İyi, güzel, iyi huylu, becerikli, hamarat, mert
- Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit
- Yavuzcan: Yürekli, korkusuz kimse
- Yavuzer: Korkusuz yiğit, yaman yiğit
- Yavuzhan: Güçlü, kuvvetli, cesur hükümdar
- Yavuzsoy: Korkusuz soydan gelen kimse
- Yazgan: Yazar, yazan
- Yeltekin: Rüzgâr gibi ve tek olan
- Yener: Zorlukların üstesinden gelen
- Yeter: Yeterli, kâfi
- Yetkin: Becerili, olgun
- Yetkiner: Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit
- Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
- Yıldıray: Parlayan ay
- Yıldırer: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
- Yıldırım: Işıklı ve sesli bir doğa olayı
- Yılmaz: Vazgeçmeyen kişi, kararlı
- Yiğit: Cesur, savaşçı
- Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri
- Yiğitcan: Güçlü ve yürekli kimse
- Yiğiter: Güçlü ve yürekli erkek
- Yiğithan: Yiğit, cesur hakan
- Yoldaş: Aynı yoldan giden, arkadaş
- Yunus: Bir peygamber adı; bir memeli canlı
- Yurdaer: Yurtsever, kahraman
- Yurdahan: Yurda kağan olan kimse
- Yurdakul: Yurduna karşı fedakâr olan
- Yurtseven: Ülkesini, yurdunu seven, yurt sevgisi olan
- Yurdal: Kendine yurt edinme
- Yusuf: Yakışıklı, güzel
- Yuşa: Bir peygamber adıdır. Hz. Musa'nın yeğenidir.
- Yücealp: Büyük, ulaşılmaz ve ulu yiğit
- Yüceer: Ulu yiğit, ulaşılmaz yiğit
- Yücesan: Ulaşılmaz soy, ulu isim
- Yücesoy: Ulaşılmaz soy, ulu soy
- Yücetekin: Ulu ve biricik, ulu şehzade
- Yüce: Büyük, erişilmez, ulu
- Yücel: Yükselme, ilerleme
- Yücelen: Yüceleşen, yükselen
- Yüksel: Özellikle manevi anlamda yücelme
- Yükselen: Yükseklere çıkan, ilerleyen
- Yüşa: İstanbul'da bir türbe
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