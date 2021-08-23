Yaralı yaban keçisi tedavi edildi

Tedavi edilen yaban keçisi yeniden doğaya bırakıldı. Yaralı yaban keçisini evinde korumaya altına alan köylüler durumu etkilileri bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Akseki DKMP Şefliği görevlileri ve av koruma kontrol ekipleri 2 yaşındaki erkek yaban keçisine ulaştı.

YARALI VE YORGUNDU

Veteriner hekimlerce yapılan muayenesinde hayvanın yorgun olduğu ve bazı bölgelerinde yaraların olduğu belirlendi. Evde müdahale edilen yaban keçisi daha sonra Haytap yetkilerinin de desteğiyle Konyaaltı Hayvan Hastanesine götürülerek gece tedavi altına alındı. Akseki DKMP Şefliği görevlileri tedavisinin andından yapan keçisinin alındığı bölgeye bırakılacağını bildirdi.