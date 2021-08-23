Yargıtay’dan retweet kararı! Hakaret içerikli tweeti retweet edenler dikkat

Sosyal medyanın hayatımıza olumlu etkileri olduğu gibi, yanlış ve bilinçsiz kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz etkileri de mevcut. Sosyal medya kullanıcıları, gerçek hayatta söyleyemediklerini bu platformlar üzerinden dile getiriyor ve ne yazık ki çoğu sosyal medya kullanıcısı söylemlerini kontrol etme gereği hissetmiyor. Kimi söylemler başkasını rencide edici nitelikte veya bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırı boyutunda olabiliyor. Sosyal medya hesabından hakaret içerikli bir paylaşım yapan kullanıcılar hakaret suçunu işliyor ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor. Ayrıca, hakaret içerikli bir tweeti retweet eden kullanıcılar da aynı ceza ile cezalandırılıyor.
YARGITAY KARARI
Avukat Alev Acar, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin, retweet yapılan tweetin hakaret içermesi halinde retweet yapanın da hakaret suçunu oluşturacağını kararlaştırdığına dikkat çekerek sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yoğun olarak hakaret suçunun işlendiğine dikkat çeken Avukat Alev Acar, "Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi daha kolay ifade ettiğimiz de bir gerçektir. Çünkü sanal ortamda söylemlerimize yüz yüze karşılık verecek kimse yoktur. Bu yüzden daha rahat ederiz ve söylemlerimizi kontrol etme gereği hissetmeyiz. Normal yaşantımızda asla söylemeyeceğimiz sözleri sosyal medya kalkanı altında rahatlıkla kullanırız. İşte bu nedenledir ki, söylemlerimiz başkasını rencide edici nitelikte veya bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırı boyutunda olabilir" ifadelerini kullandı.
HAKARET İÇERİKLİ YORUMU RETWEET ETMEK HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUR
Hakaret içerikli bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin hakaret suçu oluşturduğunu ve bu noktada sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini belirten Acar, "Son zamanlarda twitter isimli sosyal medya platformunda kişilerin 'retweetler onaylıyorum anlamına gelmez', 'retweetlerden sorumlu değilim' ve buna benzer şekilde yazılara denk geliyorum. Ancak ne yazık ki bu söylemlerin hukuki bir karşılığı yoktur. Hakaret içerikli bir paylaşımı retweet ederek kendi sosyal medya hesabınızda yayınlar ve bu paylaşımın daha fazla insana ulaşmasını sağlarsanız siz de hakaret suçunu işlemiş olursunuz. Aynı şekilde facebook üzerinden yapılan hakaret içerikli bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabınızdan paylaşırsanız amacınız yayma ve dağıtma olduğundan siz de hakaret suçunu işlemiş olursunuz" dedi.
SAHTE HESAP AÇANLAR DİKKAT
Sosyal medyadan sahte hesap açıp paylaşım yapan kullanıcıların IP araştırması yapılarak gerçek kimliklerinin kolayca tespit edilebildiğini vurgulayan Acar, "Şüphelinin tespit edilemediği gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar, Sulh Ceza Hakimliklerince; 'gerekirse IP araştırması yapılması ile ilgili paylaşım altında beğenen ve yorum yapan kişiler üzerinden şüpheliye ulaşılması' gerekçesi ile kaldırılmaktadır" açıklamasında bulundu.
"RETWEETLER ONAYLADIĞIM ANLAMINA GELMEZ" YAZMANIZ SİZİ KURTARMAZ
Sosyal medya kullanıcılarına son olarak "Sosyal medya aracılığı ile fikirlerinizi paylaşırken lütfen başka insanların haklarını ihlal etmeyin" uyarısında bulunan Avukat Alev Acar, "Suç unsuru olabilecek paylaşımlarda bulunmayın, bu içerikli paylaşımları kendi sosyal medya hesabınızda paylaşmayın. Aksi takdirde hayatınızda hiç tanımadığınız bir insan ile ilgili yaptığınız bir paylaşım nedeniyle hakaret suçundan cezalandırılabilir veya tazminat ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bu aşamada artık 'ben sadece retweet etmiştim' zaten profilime de 'retweetler onayladığım anlamına gelmez' yazıyordu diye yaptığınız savunma kabul görmeyecektir"