Yargıtay’dan retweet kararı! Hakaret içerikli tweeti retweet edenler dikkat

HAKARET İÇERİKLİ YORUMU RETWEET ETMEK HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUR

Hakaret içerikli bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin hakaret suçu oluşturduğunu ve bu noktada sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini belirten Acar, "Son zamanlarda twitter isimli sosyal medya platformunda kişilerin 'retweetler onaylıyorum anlamına gelmez', 'retweetlerden sorumlu değilim' ve buna benzer şekilde yazılara denk geliyorum. Ancak ne yazık ki bu söylemlerin hukuki bir karşılığı yoktur. Hakaret içerikli bir paylaşımı retweet ederek kendi sosyal medya hesabınızda yayınlar ve bu paylaşımın daha fazla insana ulaşmasını sağlarsanız siz de hakaret suçunu işlemiş olursunuz. Aynı şekilde facebook üzerinden yapılan hakaret içerikli bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabınızdan paylaşırsanız amacınız yayma ve dağıtma olduğundan siz de hakaret suçunu işlemiş olursunuz" dedi.