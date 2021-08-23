Yargıtay’dan yeni hizmet binasının açılışıyla ilgili açıklama

Yargıtay Genel Sekreterliği, Yargıtay'ın yeni hizmet binası ve 2021-2022 yeni adli yılı açılışı dolayısıyla 1 Eylül'de yapılacak törenle ilgili olarak bazı internet sitelerinde yer alan haberlerle ilgili açıklama yayımladı. Genel Sekreterlik açıklamasında, bazı internet sitelerinde yayımlanan haberlerde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Yargıtay üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve Yargıtay tetkik hakimlerinin cep telefonlarına bir mesaj göndererek, adli yıl açılış törenine katılımın zorunlu olduğunu belirttiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Haberlere konu olan iddiaların tamamen asılsız ve dayanaksız olduğu kaydedilen açıklamada, "Haberlerde belirtilen iddialar tamamen asılsız ve dayanaksız olup, Yargıtay'a yönelik olarak yapılan haksız ve ölçüsüz eleştirilerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yargıtay'da adli yıl açılışlarının, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları, tetkik hakimleri ile tüm Yargıtay mensuplarının seve seve katılmayı arzu ettiği özel törenler olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni Yargıtay binasının hizmete açılmasının da 153 yıllık köklü kurumsal kültüre sahip Yargıtay tarihinin önemli dönemeçlerinden biri olması nedeniyle tüm mensuplarımızın güçlü aidiyet duygusuyla ve tarihe tanıklık etme düşüncesiyle gönüllü olarak adli yıl açılış törenine katılacağından şüphe duyulmamaktadır. İlgili haberde belirtildiği gibi Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından Yargıtay üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve Yargıtay tetkik hakimlerine gönderilmiş herhangi bir cep telefonu mesajı bulunmamaktadır."

Açıklamada, söz konusu haberlerin aksine Yargıtay Genel Sekreteri tarafından, davetiye fotoğrafı ile katılım konusunda hiçbir zorunluluk içermeyen, "Değerli Başkanlarım, Başkanlığımızca yeni binamızın açılış töreni ve adli yıl açılışına dair planlamalar tamamlanmış olup programa dair davetiyeler onursallarımız için adreslerine, görevdeki arkadaşlarımız için dairelerimize gönderilmiştir. Bu tarihi günde katılımlarınızla programımızı onurlandırmanız dileğiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde bilgilendirme ve davet niteliğinde mesaj gönderildiğine de yer verildi.