Yarım asırlık kan davası barışla sonlandı

Batman'ın Sason ilçesi ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında bulunan Kaşyayla köyünde 48 yıl önce 13 yaşında iki çocuğun oynadığı esnada silahın ateş alması taraflardan bir kişinin hayatını kaybetti. Kaza kurşunuyla yaşanılan cinayet, Hiyan aşiretine bağlı Acet ile Haykır aileleri arasında yarım asırlığı bulan kan davasına dönüştü. Kanaat önderlerinin uzun uğraşı sonucu Acet ve Haykır aileleri husumeti sonlandırmak için anlaştı. Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, bölgenin aşiret reisleri, Diyarbakır ile Batman'daki kanaat önderleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katıldığı barış töreniyle Acet ile Haykır aileleri arasında yarım asırlığı bulan kan davası son buldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında ailelere hitaben bir konuşma yapan Batman Valisi Hulusi Şahin toplum hayatının, örf, adet, gelenek, görenek ve hukuk gibi bir takım kuralları olduğunu belirterek, bu kuralların toplum hayatının gerekleri olarak ortaya çıktığını söyledi. Vali Şahin, "Bu gün Acet ve Haykır ailelerinin barış merasimi için buradayız. Öncelikle 40 yılı aşkın devam eden bu sıkıntıyı gideren, aracı olan kanaat önderlerine ve sıcaklık gösteren bu iki aile büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Bu barışla geleceğiniz olan çocuklarınıza huzur dolu yarınlar bırakıyorsunuz. Aynı yerlerde huzur içinde yaşayarak, aynı sokaklarda huzur içinde dolaşabilecekler. Bizlerinde en büyük arzusu budur. Biz de burada bulunarak bu büyük hayır işinden istifade etmek için buradayız" dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Husumetin barışla sonlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Alican Haykır, "Bu hadise 48 yıldır devam ediyor. Bu ailelerden bir aile 48 yıl önce Adana'ya göç etmiş. Bu aileler zaman zaman buralara taziyelere gelip gidiyorlardı. Birbirilerimizin yüzüne bakamıyorduk. Bu ailenin talebi üzerinde biz bunu kalıcı bir barışa getirmek istedik. Zaten bizim aramızda herhangi bir sorun kalmamıştı. Bütün aşiret reislerimiz burada toplanmış ve bunu kalıcı bir barışa getiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.