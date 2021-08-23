Yerleşik yaşayan yabancılar yangın temizliği yaptı! Artık iyileşmek için güzel bir alan kaldı

Muğla'da 29 Temmuz'da yakın tarihin belki de en büyük orman yangını başladı. Doğa harikasında kızılçam ormanları küle döndü. Seydikemer'de yangından etkilenen bölgelerden biriydi. Ekipler ve yöre halkının yoğun çalışmasıyla yangınlar söndürüldü. Yangından etkilenen bölgelerde yöre halkının yaraları hemen sarılmaya başladı. Seydikemer'de yangından hasar gören ormanlarda yerleşik yaşayan yabancılardan oluşan bir grup (çoğunlukla Türkçesi görmek güzeldi) temizledi.

Grubun sözcüsü, "Zorlu dik yamaçlar vardı ama biz yaptık ve güzel bir alan oldu. Artık iyileşmek için güzel bir alan kaldı." dedi.

ÇEVREYE DUYARLI İNSANLARI KUTLUYORUM

AK Parti'li Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Seydikemer'de yangının yaraları hızla sarılmaya devam ediyor. Gerek belediyemiz gerek halkımız bu konuda çok duyarlı. Çevreye duyarlı insanları yürekten kutluyor ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.