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Giriş Tarihi: 23.8.2021 15:59

Z İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Z ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Z İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Z ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne baba adaylarının en sık araştırdığı konu başlıkları arasında bebek isimleri yer alıyor. Erkek bebek bekleyen ebeveynler çocuklarına verecekleri isimleri özenle ve dikkatle seçmek istiyor. Hayatları boyunca bu ismi taşıyacaklarından ötürü hem anlamlı hem de özel olmasına dikkat ederlerken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler isimler de tercih edilenler arasında yerini alıyor. Hal böyle olunca; “Z ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu başlık altından; Z İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilir, alternatif isimleri öğrenebilirsiniz.

"Z ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusunun yanıtı anne baba adayları tarafından araştırılıyor. Her ebeveyn çocuğuna en özel ve güzel ismi seçmek için detaylı araştırmalar yaparken bazı isimler popüler olmasından dolayı tercih ediliyor, bazı isimler ise geleneksel olmasından ötürü aynı zamanda anne babanın ismiyle uyumlu olmasından ötürü de tercih ediliyor. Peki; Z ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte Z İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

Z İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

  • Zabit: Deniz subayı
  • Zafer: Başarı, utku, galip
  • Zahid: Dinen yasak olan şeylerden sakınan
  • Zahir: Gözle görülür, parlak
  • Zahit: Dini yasaklardan kaçan
  • Zekai: Zekâ ile ilgili
  • Zekeriya: Erkek
  • Zeki: Akıllı, anlayışlı
  • Zeynel: Süslü, dikkat çeken
  • Ziya: Işık, aydınlık
  • Ziyeddin: Dinin ışığı, aydınlığı
  • Zoloy: Kafkas Türklerine verilen ad
  • Zübeyir: Yazılı küçük şey
  • ZübeyrYazılı küçük kitap
  • Zülfikar: Hz. Alinin kılıcı
  • Zülfü: Perçemli, yüzünün iki yanından saç lülesi sarkan

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Z İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Z ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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