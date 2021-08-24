10 ayda 45 kilo verdi rahatsızlıklarından kurtuldu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 99 kiloluk Merve Çalışkan, 10 ayda 45 kilo vererek rahatsızlıklarından kurtuldu.

Uzun yıllardır aldığı kilolar nedeniyle hem bel fıtığı hem de çevre baskısından bunalan Merve Çalışkan diyetisyen Celile Yılmaz'a başvurdu. Diyetisyenin önerine harfiyen uyan Çalışkan, 10 ayda 45 kilo verdi.

"O DA BİZ DE MUTLUYUZ"

Diyetisyen Celile Yılmaz, önce online olarak çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek "Daha sonrasında aldığı güzel sonuçların ardından yüz yüze yaptığımız görüşmelerde üzerinde taşıdığı fazla kilolarından kurtulması için birlikte çalıştık. Zaman zaman direnci düştü, moral verdik, birlikte yürüttüğümüz diyet uygulamasındaki disipliniyle 99 kilodan 54 kiloya düştü. Bu başarıdan dolayı danışanımı kutluyorum. Çok güzel bir performansla on ayda 45 kilo verme başarısını gösterdi. O da biz de mutluyuz." diye konuştu.



Merve Çalışkan ve diyetisyen Celile Yılmaz

"RAHATSIZLIKLARIMDAN KURTULDUM"

Fazla kilolarından dolayı yaşıtlarından daha yaşlı görünür duruma geldiğini, ayrıca bel fıtığı gibi rahatsızlıklar çektiğini ifade eden Çalışkan; "Çevre ve aile baskısından çok sıkıldım. Fazla kilolarımı verince gerçekten şu anda inanılmaz rahatım. Rahatsızlıklarımdan kurtuldum. Bugüne kadar üzerinde boş yere yük taşımışım. Fazla kilolar insanın ayaklarına yük. Hayat kalitesini düşürüyor. Ben kilolardan kurtuldum ve çok mutluyum." dedi.