13 yaşındaki kızı ölümün kıyısından aldı!

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren 13 yaşındaki Rabia Nur E. emniyet dubalarının yanında boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden cankurtaran görevlisi, denize girerek küçük kızı suyun altından çıkarırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Cankurtaran, küçük kızı kucağında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Cankurtaran ekibi tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen küçük kız, Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki Rabia Nur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.