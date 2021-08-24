Çalışanlara 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 2021 ne zaman, hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer bayramının yaklaşmasının ardından özellikle çalışan binlerce kişi "30 Ağustos resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan bu özel ve anlamlı gün ülkemizde hafta içine denk gelmesi halinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, Bu yıl 30 Ağustos ne zaman, hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi? İşte detaylar...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir.
30 AĞUSTOS 1922'DE NE OLDU?
Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekât idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi verilen Atatürk, taarruz kararını Haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.