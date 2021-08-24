"30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 30 Ağustos resmi tatil mi?" sorularının yanıtları Ağustos ayının sonlarına yaklaşılması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Atatürk'ün başkomutanlığında yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması nedeniyle özel ve anlamlı günler arasında yerini alan Zafer Bayramı, her yıl tüm yurtta kutlanıyor. Peki; 30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte konuya yönelik bilgiler.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.