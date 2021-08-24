30 ülkeden 30 okçu Ahlat’ta buluştu

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü 1071 Ahlat Millet Bahçesinde yapılan kutlamalar ikinci gününde de devam ediyor. Etkinliklere bu yıl 30 ülkeden gelen okçular yoğun ilgi gösterdi. Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı tarafından ilçeye getirilen okçular, yaptıkları gösterilerle herkesi büyüledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Çanakkale nasıl dönüm noktası ise cumhuriyetin kuruluşu nasıl dönüm noktası ise Ahlat'ın da bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 950 yıl önce bu topraklara gelişimizin yeniden hatırlanması, hatırlamak çok önemli. Çünkü hatırladıkça biz oluruz. Hatırladıkça millet oluruz. Unuttukça da yok oluruz, daralırız. Bu topraklara terör göç ve başka siyasi sorunlar kaplar. Onun için hatırlamak çok önemli. Bu hatırlamayı devletimizin en üst düzeyi Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştiriliyor. Bizim Yunus Emre Enstitüsü olarak Okçular Vakfı ile 3 yıldır devam eden bir projenin de ürünleri burada. Biz 30 ülkede Türk okçuluğunu yaygınlaştırıyoruz. Türk okçuluğu kursları düzenliyoruz. Onun için bu etkinliğe de oradaki en başarılı okçuları davet ettik. 30 ülkeden temsilci var. Bu yıl aynı zamanda Yunus Emre ve Türkçe Yılı güneş doğduğu bölgeden battığı bölgeye bir akış Türk tarihi boyunca vardır. Biz bunu geldiğimiz topraklarda burada yaşayan halklarla bir medeniyet oluşturduk. Bu medeniyet o kadar güçlü ki bin yıldır sarsılsa da düşmanlarla mücadele etse de dimdik ayakta. İnşallah önümüzdeki bin yıllarda batıya doğru ilerleyişimiz kültürel ve medeniyet olarak devam edecek. Onun için biz bu hatırlatmadan çok memnunuz. İstiyoruz ki Türkiye'nin bütün vatandaşları bunu hissetsin. Bizim için dönüm noktasıdır. Çanakkale nasıl dönüm noktası ise cumhuriyetin kuruluşu nasıl dönüm noktası ise Ahlat'ta bir dönüm noktasıdır. İhmal ettiğimiz bu tarihi yeniden ihya ediyoruz. Bunu sadece Türkiye'de değil, tüm dünya da yapıyoruz" dedi.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin en büyük uçurtmaları uçuruldu. 68 ülkeden gelen büyükelçiler ve diplomatlar ise, etkinlik alanındaki stadları gezip, bölgenin en büyük Türk ve İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti.